LVBP: Caribes tendría asegurado a un lanzador dominicano

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A partir de este 1 de septiembre comenzó la cuenta regresiva para que inicie la temporada 2026/2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y uno de los conjuntos que quiere volver a hacer un buen papel es el de Caribes de Anzoátegui, quienes tendrían asegurado a un nuevo importado, según reportes.

La novena oriental viene de una campaña de resurgimiento, en la cual lograron el subcampeonato contra todo pronóstico y ahora, con ese envión y buena base de peloteros, espera solamente fortalecer su cuerpo de lanzadores para repetir el buen papel que lograron en el torneo previo.

Caribes asegura a un lanzador dominicano

Este nuevo brazo foráneo que se sumaría a la "Tribu" sería el derecho dominicano, Alex Valdez, según el reporte del periodista Jesús Ponte. Actualmente, Valdez juega en la Frontier League con Evansville Otters, circuito independiente de Estados Unidos.

En lo que va de temporada en esa liga, el dominicano exhibe un porcentaje de carreras limpias de 3.55 en 50.2 episodios de labor, aunado a un whip de 1.12. Su relación de ponches y boletos es de 47/13. Hasta el momento, la organización oriental no ha hecho el anuncio oficial.

Valdez sería el cuarto importado de Caribes de cara a la venidera zafra, todos pitchers. El derecho, quien tendrá su primera experiencia en una liga invernal, se uniría a Bryan Cáceres, además de los dos derechos que repiten, Francis Peguero y José Ramón Rodríguez.