MLB: Jesús Luzardo le ganó el duelo a su compatriota Eduardo Rodríguez

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Este martes Eduardo Rodríguez y Jesús Luzardo fueron protagonistas en un duelo que se esperaba que fuera bastante cerrado; sin embargo, todo se inclinó hacia el lado de Philadelphia.

La novena de los Phillies logró imponerse con comodidad 7 carreras por 1 a los Cascabeles de Arizona. Por un lado, se vio a un Luzardo sólido en el morrito y por otro, a un Eduardo que lamentablemnte no tuvo una noche como las que tiene acostumbrados a los fanáticos en esta campaña, aunque no haya sido tan castigado.

El trabajo de Eduardo Rodríguez

El experimentado zurdo de Arizona, terminó trabajando por cinco entradas completas, a pesar de que tuvo que lidiar con problemas en su comando. En ese periodo, Rodríguez consiguió tres ponches y regaló la misma cantidad de boletos (3).

Los bates de Philadelphia lo madrigaron con un par de anotaciones en el primer tramo y luego le anotaron otra en el quinto, recibiendo tres rayitas limpias y ocho indistuibles durante su accionar.

Jesús Luzardo lució imponente

Por su parte, Jesús Luzardo lanzó casi siete capítulos (6.2 IL), tras permitir una sola anotación y fue en la quinta entrada. El zurdo toleró seis hits, otorgó un pasaporte e hizo abanicar a seis rivales.

De esta manera, mantiene su gran ritmo en este cierre de temporada y ayudó a que la organización de Philadelphia se afianzara en el primer puesto del Wild Card con un balance de 79-60.