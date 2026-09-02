MLB: ¿Ganará esta batalla? Luis Arráez retoma el liderato de hits

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A pesar del pequeño bajón que tuvo en su rendimiento ofensivo en los últimos días, Luis Arráez se mantenía con una ventaja cómoda en el liderato de bateo de la Liga Nacional antes de iniciar la jornada de hoy. No obstante, donde la competencia sí está siendo reñida es en el renglón de imparables.

De hecho, la "Regadera" comenzó el duelo de este martes, con un indiscutible menos que Otto López, quien se fue de 3-1 en su duelo un poco más temprano y llegó a 165, uno más que Arráez (164).

Luis Arráez duplica ante Eduardo Rodríguez y retoma el liderato de hits

Sin embargo, después de fallar en su primera aparición al plato, el oriundo de San Felipe le ganó la batalla en las siguientes apariciones al plato a su compatriota Eduardo Rodríguez.

El infielder venezolano ya lleva de 3-2 en esta jornada y de esa manera, retomó rápidamente el liderato de imparables en el viejo circuito, tras llegar a 166, y aún el duelo no ha concluido. El que le sigue a Otto López (165), es Freddie Freeman con 153 inatrapables.

¿Cómo queda el average de Luis Arráez?

Hasta el momento, el venezolano amanecería mañana con un promedio de bateo de .318, ocho puntos por encima de su más cercano perseguidor en ese departamento, Nick González (.310).