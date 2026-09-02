De las lágrimas al cuadrangular: el inolvidable primer juego de Lázaro Montes en la MLB

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Con un imponente cuadrangular de 407 pies y una actuación histórica que emuló al legendario Ichiro Suzuki, el prospecto cubano Lázaro Montes irrumpió en las Grandes Ligas. Su ansiado debut con los Marineros de Seattle no solo inyectó vitalidad a una alineación necesitada, sino que regaló un emotivo testimonio de superación que conmovió a todos en el Fenway Park.

Un bateo para los libros de historia

Llamado desde la sucursal Triple-A, el imponente jugador de 21 años demostró de inmediato por qué es considerado una joya ofensiva. En su primer turno negoció boleto y anotó, preparándose para su primer hit: un sencillo impulsor durante la tercera entrada. El clímax llegó en el quinto episodio con un descomunal jonrón hacia el jardín central.

Gracias a este desempeño, Montes se convirtió en el primer jugador de Seattle en registrar múltiples hits durante su debut desde Ichiro en 2001. Asimismo, unió su nombre al de figuras como Kyle Lewis y Kenji Johjima en la exclusiva lista de jugadores de la franquicia que logran volarse la barda en su primer juego.

Confianza plena y orgullo defensivo

El joven asimiló con madurez el reto de unirse a un equipo desesperado por meterse en los playoffs. “Siempre estuve listo. Pensaba demasiado en esto, pero siempre estuve listo. Seguir creciendo era lo más importante”, afirmó con seguridad el toletero, quien decidió portar el número 99 en su espalda porque le resulta "cómodo y grande".

Aunque se proyecta como bateador designado habitual, Montes fue enfático sobre su compromiso con el guante en el jardín derecho. “Me lo tomo muy en serio porque mucha gente dice que solo sirvo para batear. Me divierto demasiado en los jardines, para mí fue un reto y eso me hizo mejor jugador”, sentenció el prospecto.

El emotivo peso del sacrificio

Acompañado en el estadio por su esposa y su pequeño hijo, el lado más humano del pelotero brilló al recordar la llamada que hizo a sus padres para darles la noticia. “Llorábamos juntos porque venimos de una vida difícil, ¿sabes? Y ahora lo logramos. Estamos felices, fue un momento increíble”, relató visiblemente conmovido.

Haciendo el esfuerzo de comunicarse completamente en inglés ante la prensa, el talentoso jugador resumió el sentimiento de toda una vida de trabajo y sacrificios familiares. “No puedo describir cómo me siento en este momento, pero siento que lo logré”, concluyó el cubano, dejando claro que su exitoso paso por las menores no fue casualidad.