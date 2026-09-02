MLB: Mike Trout reafirma su lealtad a los Angelinos tras la histórica venta del equipo

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La histórica venta de los Angelinos de Los Ángeles por 4 mil millones de dólares sacudió a las Grandes Ligas, pero no alteró los planes de su máxima figura. Mike Trout descartó rotundamente pedir un cambio de equipo tras la llegada del nuevo propietario, el magnate Stan Kroenke.

Lealtad inquebrantable

El estelar jardinero mantiene una postura firme respecto a su futuro en la organización a la que ha dedicado sus 16 años de carrera. Pese a la profunda sacudida gerencial, el tres veces Jugador Más Valioso fue tajante al afirmar que no desea marcharse a otro mercado.

"Para nada. Me quedan cuatro años de contrato", sentenció el pelotero de 35 años al ser consultado sobre un posible traspaso. Esta lealtad se blindó en 2019 con una extensión de 426,5 millones de dólares que incluye una cláusula total para evitar cambios.

El adiós a la era Moreno

Arte Moreno ha sido el único jefe que Trout ha conocido en Las Mayores desde su debut profesional. Aunque agradeció el apoyo financiero recibido por el veterano empresario, el jardinero admitió con total honestidad que la franquicia necesitaba este drástico giro en su rumbo.

"Sin rencor a Arte, pero sentíamos que esto era necesario. Hay un buen ambiente en el vestuario y en el estadio", confesó el jugador. Bajo el mando de Moreno, los Angelinos no registran una temporada ganadora desde 2015 y apenas jugaron playoffs una vez en la era Trout.

Expectativas de campeonato

Las repetidas decepciones deportivas parecen quedar atrás con la irrupción de Kroenke Sports & Entertainment. Trout se mostró visiblemente entusiasmado por trabajar con un propietario que ya ha construido franquicias campeonas en la NFL, la NBA, la NHL y el fútbol europeo.

"Su trayectoria lo demuestra. Estoy muy ilusionado por conocerlo y entenderlo un poco mejor", expresó con optimismo el estelar jugador. Trout confía en que la principal motivación de la nueva gerencia será armar un equipo verdaderamente competitivo para alzar el trofeo de la Serie Mundial.