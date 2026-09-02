MLB: Rafael Devers superó a Pablo Sandoval

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Rafael Devers continúa dejando su legado en la ofensiva de los Gigantes de San Francisco. El infielder dominicano alcanzó los 64 extrabases antes del juego número 140 del equipo en la temporada regular, una cifra que coloca su nombre al lado de figuras icónicas de la franquicia en el presente siglo.

Esta cantidad de extrabases iguala la marca registrada por el venezolano Pablo Sandoval en la campaña 2009. Durante aquel año, Sandoval acumuló la misma cifra en los primeros 139 encuentros del conjunto californiano, consolidándose como uno de los bates más productivos de la organización.

La sombra de Barry Bonds

El último pelotero de la franquicia en superar la barrera de los 64 extrabases en los primeros 139 juegos de una temporada fue Barry Bonds. En la contienda de 2004, el histórico batazo logró acumular 65 batazos de dos o más almohadillas en el mismo lapso de encuentros.