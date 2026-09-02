Orlando Arcia pactó con este equipo de MLB un contrato de ligas menores

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Los Rojos de Cincinnati continúan moviendo sus fichas y han concretado la firma del experimentado infielder venezolano Orlando Arcia mediante un contrato de Ligas Menores. El campocorto de 32 años de edad ha sido asignado de inmediato a la sucursal Triple-A Louisville Bats, donde buscará ponerse a punto para optar por un eventual llamado al equipo grande en Las Mayores.

​La adquisición le otorga a la organización de Ohio una valiosa pieza de profundidad con amplio recorrido en la Gran Carpa, capaz de desempeñarse con solvencia en el cuadro interior y aportar liderazgo de veterano.

​Su recorrido en la presente temporada de las Grandes Ligas

​Antes de sumarse a la organización de Cincinnati, Orlando Arcia comenzó la presente contienda de la MLB vistiendo la camiseta de los Mellizos de Minnesota. Durante su pasantía con la divisa de las Ciudades Gemelas, el toletero criollo vio acción en 19 compromisos, registrando un promedio al bate de .271, conectando dos batazos de extra base y remolcando dos carreras.

​A pesar de mostrar efectividad en la muestra de turnos recibidos, Minnesota tomó la decisión de dejarlo en libertad a mediados del mes de junio, lo que le permitió quedar en el mercado de agentes libres hasta pactar su nuevo acuerdo con la divisa roja.

​Una trayectoria de 10 temporadas con sello de All-Star y Serie Mundial

​El infielder oriental cuenta con una hoja de vida sumamente consolidada en el mejor béisbol del mundo, acumulando un total de 10 temporadas de experiencia en las Grandes Ligas. A lo largo de su carrera en la Gran Carpa ha defendido las franelas de los Cerveceros de Milwaukee, Rockies de Colorado, Bravos de Atlanta y Mellizos de Minnesota.

​Entre sus mayores conquistas en las Mayores destaca su papel dentro de los Bravos de Atlanta, divisa con la que se proclamó campeón de la Serie Mundial en 2021. Posteriormente, en el año 2023, Arcia firmó una de sus contiendas más destacadas al ganarse la selección al Juego de Estrellas (All-Star Game) como el campocorto titular de la Liga Nacional.