MLB: Jacob Misiorowski con su histórica temporada 2026

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Jacob Misiorowski es una de las gratas sorpresas de la temporada 2026 en Grandes Ligas. Su año 2025 fue fantástico, pero su campaña actual es tan superlativa que entró en los libros de historia entre lanzadores; una marca que será difícil de superar para las próximas generaciones.

Misiorowski registra en 2026 el promedio de bateo más bajo permitido en una temporada en la historia de la MLB. El jugador de Cerveceros de Milwaukee registra la friolera marca de .150 de promedio, para ser uno de los lanzadores más impresionantes de los últimos años en la liga.

Este registro histórico supera marcas legendarias de pitchers icónicos en la gran carpa, dejando atrás registros memorables como el de Pedro Martínez en la temporada 2000 cuando la leyenda de Medias Rojas de Boston tuvo un promedio de .167.

Los mejores promedio de bateo permitidos en una temporada en MLB:

Jacob Misiorowski - Cerveceros: .150 PRO Pedro Martínez - Red Sox: .167 PRO Luis Tiant - Rojos: .168 PRO Nolan Ryan - Angels: .171 PRO Nolan Ryan - Rangers: .171 PRO Justin Verlander - Astros: .172 PRO Tom Hall - Mellizos: .173 PRO Dylan Cease - Azulejos: .176 PRO

Cristopher Sánchez registra una marca para pelear por el Cy Young

Cristopher Sánchez es de los mejores lanzadores de la temporada 2026 de Grandes Ligas. El pelotero dominicano se ha convertido en el lanzador más fundamental del roster de Phillies de Philadelphia; de hecho, es un candidato ideal por su desempeño por el Cy Young del año.

Sánchez en la victoria 4-1 de Phillies sobre Angels de Los Ángeles registró: 7.0 entradas, 2 hits, 0 carreras, 1 boleto, 8 ponches. Con ese brutal desempeño logró su tercera victoria del mes y la 16 de la temporada; pero además, alcanzó los 202 ponches por segunda temporada seguida.

En ese contexto, el dominicano se consolida como uno de los candidatos más serios para ganar el Premio Cy Young de Liga Nacional. Un trofeo individual por el que ya peleo durante la última campaña; ahora en un 2026 estelar, se perfila como el candidato por excelencia.