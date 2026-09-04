MLB: ¿Podrá lograrlo? Jackson Chourio apunta a legendaria marca en Grandes Ligas

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Pese a que no tuvo suerte en cuatro apariciones al plato en su más reciente compromiso, Jackson Chourio no ha parado de batear desde el receso por el Juego de Estrellas en la presente temporada de las Grandes Ligas, donde ha sido clave para que Milwaukee Brewers tenga el mejor récord de su liga.

De hecho, el pelotero venezolano cuenta con promedio al bate de .338, cuatro cuadrangulares, nueve remolcadas, 12 anotadas, 22 hits, cuatro bases robadas, .377 en porcentaje de embasado (OBP) y un slugging de .554 en los últimos 15 partidos. Su desempeño le permitió convertirse en apenas el decimoquinto jugador en la historia de MLB en registrar tres temporadas con al menos 20 jonrones y 20 dobles antes de cumplir los 23 años, una hazaña que lo coloca entre los jóvenes más destacados que han pasado por Las Mayores.

La compañía que acompaña a Chourio en esta lista es de auténtico lujo, lo que hace todavía más impresionante su logro. Con su combinación de poder, velocidad y capacidad para producir extrabases, el venezolano continúa construyendo una carrera histórica a una edad muy temprana y demostrando que tiene todos los argumentos para convertirse en una de las grandes figuras de MLB durante los próximos años.

Jackson Chourio busca emular récord de Julio Rodríguez

En la jornada de este jueves por la noche, la Gran Carpa fue testigo de un momento memorable en el diamante con Julio Rodríguez como protagonista, ya que se convirtió en el primer bateador de la historia en coleccionar cinco campañas consecutivas con al menos 20 jonrones y 20 bases robadas.

Previo a la cartelera de este viernes, Chourio está a solo cinco estafadas de redondear su tercera temporada con esos registros en las Grandes Ligas. De mantener su constancia en vuelacercas y robos, el venezolano va encaminado a ser apenas el segundo con la mencionada hazaña en MLB.