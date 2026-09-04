MLB: Pete Crow-Armstrong queda a un jonrón de entrar en un club histórico de los Cachorros

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Los Cachorros de Chicago cuentan nuevamente con un bateador capaz de poner su nombre entre los grandes jonroneros de la historia de la franquicia. La producción de poder de esta temporada tiene a uno de sus jóvenes referentes a las puertas de un registro que parecía reservado para las grandes figuras del pasado.

En la jornada de este jueves, en la victoria 2 a 1 ante los Cerveceros de Milwaukee, Pete Crow-Armstrong se fue de 4-1 y conectó un jonrón de dos carreras en el tercer inning. El batazo recorrió 412 pies y representó su cuadrangular número 39 de la temporada, dejándolo a solo uno de alcanzar los 40.

A un batazo de una lista histórica

La última vez que un jugador de los Cachorros alcanzó los 40 jonrones en una temporada fue en 2005, cuando Derrek Lee conectó 46. Crow-Armstrong, por tanto, está a un solo batazo de convertirse en el primero de la organización en 21 años en alcanzar esa cifra.

Pero Lee no es el único nombre ilustre en esta lista. Entre las leyendas de la organización aparece Sammy Sosa, que lo consiguió siete veces: 40 en 2003, 49 en 2002, 64 en 2001, 50 en 2000, 63 en 1999, 66 en 1998 y 40 en 1996.

También aparecen Ryne Sandberg, con 40 en 1990; Andre Dawson, con 49 en 1987; y Dave Kingman, con 48 en 1979. La lista histórica continúa con Billy Williams, quien bateó 42 vuelacercas en 1970; Ernie Banks, con 41 en 1960, 45 en 1959, 47 en 1958, 43 en 1957 y 44 en 1955; Hank Sauer, con 41 en 1954; y Hack Wilson, quien estableció 56 en 1930.

Ahora Pete Crow-Armstrong tiene la oportunidad de sumarse a ese selecto grupo y convertirse en el primer Cachorro en dos décadas en completar una temporada de 40 cuadrangulares. Su jonrón 39 ya está escrito en la historia de una campaña que sigue tomando dimensiones importantes para el joven jardinero.