MLB: Adley Rutschman saca la bola en el primer turno de su regreso a Baltimore después de ser ovacionado

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Una de las leyes no escritas en el beisbol que aplica tarde o temprano es la "ley del ex" y en esta oportunidad, Adley Rutschman no esperó absolutamente nada para aplicársela a su exequipo, los Orioles de Baltimore.

La novena de los Medias Rojas de Boston, el nuevo equipo del receptor de 28 años, visitó este jueves Camden Yards para iniciar una serie ante su rival de división y Rutschman fue recibido con una gran ovación por parte de la afición "Oropéndola", en el que está significando su regreso a este recinto luego de ser cambiado a mitad de campaña.

Adley Rutschman aplica con efecto inmediato la "ley del ex"

Lo curioso de todo esto es que, apenas culminaron los aplausos, Adley se fue para la calle por todo el jardín derecho, abriendo la pizarra 1-0 a favor de los Medias Rojas y castigando a su exequipo, luego de ser ovacionado por esa afición.

El batazo de vuelta completa de Rutschman tuvo una velocidad de salida de 95 millas por hora y recorrió 377 pies, cayendo en la parte alta que está por esa zona.

Adley Rutschman necesita despertar

Durante sus dos primeras campañas en la MLB, el careta fue bastante rendidor con el madero, pero sus números fueron en decadencia del 2024 en adelante y en el presente torneo, también está quedando a deber.

Con este cuadrangular, Adley apenas alcanzó el doble dígito en ese apartado (10), dos de ellos desde su llegada a Boston. Aunado a eso, acumula 20 dobletes y 52 carreras remolcadas, aunque realmente ha visto acción en 83 compromisos por lesiones. Su promedio general en la campaña es de .238, pero con el uniforme de Boston es de .182.