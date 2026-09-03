LVBP: Cardenales de Lara cerca de este importado para la temporada 2026-2027

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Cardenales de Lara continúa trabajando en la conformación de su roster para la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y estaría cerca de cerrar un acuerdo con un nuevo refuerzo para su cuerpo de lanzadores y un cupo en su grupo de importados.

Según fuentes a Meridiano, la organización crepuscular firmaría al lanzador estadounidense Scott Engler. El derecho cuenta con una trayectoria de varios años dentro del sistema de las Grandes Ligas, donde tuvo participación entre 2016 y 2024 con las organizaciones de los Rangers de Texas y los Minnesota Twins.

Cardenales de Lara - Scott Engler - LVBP

Durante ese período, el pelotero de 29 años dejó registro de 16 victorias y 10 derrotas, con una efectividad de 4.96 en 237.2 innings de labor. Además, permitió 131 carreras limpias, otorgó 121 boletos y consiguió 280 ponches. También sumó 10 juegos salvados y presentó un WHIP de 1.43.

La experiencia internacional tampoco es ajena para el nuevo brazo que estaría incorporando Cardenales. El estadounidense viene de actuar en la Liga Mexicana de Beisbol, donde defendió los colores de los Venados de Mazatlán durante 2025-26 y posteriormente pasó por Caliente de Durango en 2026.

Engler también tuvo una breve experiencia en el béisbol invernal de República Dominicana. En la temporada 2025-26 formó parte de los Gigantes del Cibao, una etapa que le permitió familiarizarse con el tipo de competencia que caracteriza a las ligas profesionales del Caribe.

Actualmente, el pitcher se encuentra activo con los Lancaster Barnstormers de la Atlantic League, por lo que llegaría a Venezuela con ritmo competitivo y actividad reciente sobre el montículo.

Para la organización, contar con un lanzador con experiencia en Estados Unidos, México y la República Dominicana puede convertirse en una pieza importante dentro de su planificación para lograr un nuevo título en la pelotera criolla.