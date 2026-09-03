LVBP: Wilfredo Romero y Wilson Álvarez tomarán el mando de Leones en sus primeras prácticas

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Llegó el mes de septiembre, por lo que en toda Venezuela se empieza a respirar beisbol. El pasatiempo favorito de nuestra nación está a la vuelta de la esquina, por lo que los equipos empiezan a ajustar sus detalles finales de cara a la pretemporada, y al inicio de la campaña 2026/27, que arrancará el 12 de octubre.

Una de las organizaciones que más se ha movido es la de los Leones del Caracas. El conjunto capitalino viene de dos zafras al hilo sin jugar en enero, por lo que intentará darle un giro de 180 grados a la situación, de la mano de un nuevo cuerpo técnico, comandado por Lipso Nava.

Este jueves 3 de septiembre, los melenudos anunciaron la fecha del inicio de sus prácticas de pretemporada, que comenzarán el próximo lunes 21 de septiembre. Para estos primeros días, el manager Lipso Nava no podrá estar presente, por lo que Leones ya designó a los responsables de dirigir al primer grupo de peloteros que le dará inicio a la acción.

Romero y Álvarez al mando

El equipo de prensa de Leones del Caracas anunció este 3 de septiembre que el equipo melenudo saltará al terreno el próximo día 21 de septiembre, y lo hará bajo el mando de su coach de bateo, Wilfredo Romero, y de su coach de pitcheo, Wilson Álvarez, quienes asumirán el control momentáneamente.

"Las prácticas van a estar a cargo de Wilfredo Romero (Coach de Bateo) y Wilson Álvarez (Coach de Pitcheo), mientras nuestro manager Lipso Nava culmina sus compromisos con su organización en Estados Unidos", reza el comunicado emitido por el departamento de prensa.

Del mismo modo, Leones anunció también que las prácticas serán abiertas a la prensa desde el tercer día de trabajo, es decir, desde el 23 de septiembre.