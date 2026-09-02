LVBP: Estos serán los horarios de los juegos en la temporada 2026-2027

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La Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) ya comienza a calentar motores de cara a la temporada 2026-2027, y uno de los detalles que genera mayor interés entre los aficionados es la programación de los encuentros.

Para la nueva y esperada campaña, la directiva de la pelota criolla en conjunto con las ocho organizaciones acordó la estructura de horarios diferenciada entre los días de semana y los fines de semana, respectivamente.

De acuerdo con la planificación establecida, según fuentes, los encuentros disputados de lunes a viernes tendrán como hora habitual de inicio las 7:00 de la noche. Esta programación busca mantener un intervalo de tiempo accesible para los seguidores que cumplen con sus actividades durante el día y que acostumbran a acompañar a sus franquicias en horario nocturno.

Horarios – LVBP 2026-2027

Durante los fines de semana, la LVBP contará con una programación mucho más amplia, como se esperaba. Los compromisos podrán comenzar a la 1:00 de la tarde, 3:00 pm, 5:00 pm, 7:00 pm y 8:00 pm, dependiendo de la jornada y de la planificación correspondiente a cada estadio durante esos días.

Esta variedad permitirá que los fanáticos tengan distintas alternativas para disfrutar de una de las épocas más esperadas en Venezuela a nivel deportivo. Existe, sin embargo, una excepción dentro de la programación entre semana.

El tradicional juego de La Chinita tendrá un horario distinto al establecido para el resto de los compromisos. Este encuentro, que forma parte de las fechas especiales del calendario de la pelota venezolana, tendrá una consideración particular dentro de la planificación con las Águilas del Zulia como protagonistas.

Finalmente, la nueva campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional se perfila así para mantener una agenda atractiva para los miles de seguidores de la pelota criolla, quienes ya esperan el comienzo de otra temporada cargada de rivalidades, tradición y emoción dentro del terreno de juego.