LVBP: Tigres anuncia oficialmente a su tercer foráneo

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Los Tigres de Aragua fueron uno de los conjuntos que trajo la mejor importación en la campaña anterior de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y en el venidero torneo, esperan repetirlo con algunas piezas nuevas, como lo es su tercer importado recientemente confirmado.

Hasta el momento, quien repite de los foráneos que vinieron en la zafra 2025/2026 es el lanzador Ronnie Williams. No obstante, en lo que respecta al segundo importado, Mason Martin, y el tercero, anunciado este martes, son piezas que jugarán por primera vez en la pelota criolla.

¿Quién es el tercer importado de Tigres?

Los maracayeros traen a un lanzador para que pueda ayudar a Ronnie Williams en los capítulos finales; se trata del derecho estadounidense de 27 años Tyler Jeans, quien está viendo acción en la Liga Independiente con los Fargo-Moorhead RedHawks.

Jeans ha actuado como taponero en esa franquicia, acumulando 15 salvamentos en esta campaña. Además de eso, su efectividad luce bastante bien con un 2.70, su whip es de 1.61 y lo más increíble es que ha retirado a un total de 62 rivales por la vía del ponche en 36.2 episodios de labor.

Tigres con la misión de volver a postemporada

Los Tigres de Aragua esperan volver a la postemporada, luego de una decepcionante caída en el torneo anterior que los dejó fuera de acción en enero y, para ello, esperan contar con buenos importados.

En los próximos días, se espera que la directiva siga anunciando más lanzadores foráneos y también pudiera buscar otro jugador de posición que cubra el infield o un receptor.