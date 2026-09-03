LVBP: Este grandeliga podría jugar con los Tiburones este año

Suscríbete a nuestros canales

Un video en TikTok publicado por la esposa del relevista venezolano Bradgley Rodríguez encendió las alarmas de la fanaticada salada, dejando entrever la posibilidad de que el lanzador vista el uniforme de Tiburones de La Guaira en la próxima campaña de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Un salto de calidad consolidado en las Grandes Ligas

El interés por Rodríguez no es casualidad. Nacido en Petare, el serpentinero de 22 años vive una actuación destacada en la Gran Carpa con los Padres de San Diego, consolidándose como un brazo confiable dentro del cuerpo de relevistas de la franquicia californiana.

Durante la actual temporada 2026 en las Grandes Ligas, el derecho acumula 55 presentaciones saliendo desde el bullpen. Su registro marca tres victorias por dos caídas, con una efectividad de 1.95 a lo largo de 60.0 episodios lanzados. En ese lapso, acumula 65 ponches propinados, exhibe un WHIP de 1.05 y suma par de juegos salvados.

Rodríguez ya cuenta con antecedentes en la liga invernal venezolana, habiendo hecho su debut con los escualos en el torneo 2023-2024, donde acumuló 20 episodios de labor.

A la espera de una confirmación oficial por parte de la gerencia o del propio pelotero, la publicación en redes sociales mantiene la expectativa alta en torno a si las organizaciones de MLB otorgarán el permiso correspondiente para que el serpentinero lance en el país tras finalizar sus compromisos en Estados Unidos.