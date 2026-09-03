LVBP: ¡Arrancan primero! Leones del Caracas ya tiene fecha para iniciar prácticas para la 2026-27

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Los Leones del Caracas ya tienen fecha definida para comenzar su preparación de cara a la temporada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que arrancará el próximo 12 de octubre con el encuentro entre Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes.

El conjunto capitalino iniciará sus entrenamientos el próximo 21 de septiembre, convirtiéndose, hasta ahora, en el primer equipo del circuito en saltar al terreno para comenzar oficialmente su pretemporada, de acuerdo con el información de El Emergente.

Las prácticas volverán a tener como escenario el Estadio Monumental Simón Bolívar, sede habitual de los Leones. La información fue confirmada por Juan Cristóbal Colón, presidente y gerente general de la organización, quien detalló que el equipo comenzará sus trabajos con tres semanas y dos días de anticipación respecto al Día Inaugural de la próxima campaña.

Leones del Caracas salta al diamante el 21 de septiembre

Con esta planificación, los Leones tomarán la delantera frente al resto de sus rivales en la preparación. Hasta el momento, además del Caracas, solamente Navegantes del Magallanes y Cardenales de Lara han anunciado públicamente sus fechas de inicio: los valencianos comenzarán el 26 de septiembre, mientras que los larenses lo harán el 28 de septiembre.

La pretemporada también marcará el comienzo de una nueva etapa para los Leones bajo la conducción de Lipso Nava, quien estará al frente del equipo durante la campaña 2026-2027. La organización capitalina apuesta por comenzar temprano sus trabajos para llegar en las mejores condiciones al inicio de la temporada y buscar protagonismo desde las primeras jornadas de la LVBP.