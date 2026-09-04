Conoce la historia de Milanyela Cortez, la venezolana que hizo historia en el beisbol estadounidense

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La historia del beisbol en Venezuela goza de mucha riqueza. No obstante, son pocas las historias que se conocen de las figuras femeninas que han sobrepasado nuestras fronteras y una de ellas es la de Milanyela Cortez, quien fue parte de la historia de la pelota en Estados Unidos. Sobre esa hazaña y su fuerte proceso, conversó en exclusiva en el programa de la cadena de Meridiano Televisión, Extrainning.

Nacida en el estado Lara, Milanyela comenzó a jugar beisbol desde los nueve años y fue probando posiciones, hasta entender que en un futuro podría llegar lejos siendo lanzadora, y así lo hizo. Cortez se convirtió en la primera venezolana en ser drafteada en la Women Pro Baseball League (WPBL), después de llegar al país norteamericano por la selva del Darién.

Milanyela Cortez cuenta su arduo proceso

La pitcher venezolana logró representar a la selección de Lara desde las categorías inferiores; luego pasó a la selección nacional, visitando varios países por distintas competencias. En 2022 fue parte del equipo criollo que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos.

Aunque eso marcó un precedente que le llevó a emigrar a Estados Unidos, ayudada por una amiga que le envió dinero para que viajara por la famosa selva de Darién.

¿Cómo llegó a la WPBL?

La larense contó que al llegar a Estados Unidos se dedicó solamente a trabajar, hasta que una compatriota le conversó acerca de ese proyecto y a través de un correo recibió la invitación para la preselección, donde participaron más de 600 mujeres, siendo ella la única venezolana en inscribirse.

"Siendo sincera, después de que vi el correo, entrené una que otra vez y además jugué un torneo de softball mixto, pero no hice ningún bullpen como tal", señaló Milanyela, quien recordó que eso fue justamente lo que le pidieron en la primera prueba, realizar un bullpen. Afortunadamente, tuvo muy buen comando e impresionó a las personas que la evaluaron, logrando avanzar a la segunda fase del corte y luego recibiendo el correo de la buena noticia de su draft.

La WPBL marcó su regreso en este draft, después de tener la primera experiencia en los Estados Unidos hace aproximadamente unos 90 años y, más allá de ser la primera venezolana en ser drafteada, Cortez también es una de las primeras jugadoras latinas.

¿Qué llevó a Milanyela Cortez a inclinarse por el beisbol?

Milanyela cuenta que inicialmente asistía a las prácticas de su hermano, hasta que a los nueve años la motivaron a entrenar y desde ese momento, su amor por la pelota creció de una manera inexplicable, al punto de que tuvo que dejarlo en un par de ocasiones y hoy es parte de la historia de peloteras venezolanas en el país estadounidense.

"Mis primeros pasos fueron en Paiva (Barquisimeto), donde trabajé, me fogueé bastante porque eran puros niños, excepto yo, que era la única niña", contó Milanyela.

La guara no juega con la selección venezolana desde que se fue a Estados Unidos y espera algún contacto por parte de la federación para ver si puede formar parte del equipo que jugará la fase final del Mundial en 2027.

La lanzadora venezolana está preparada; simplemente espera su momento para jugar y demostrar todo su talento. Sin embargo, ya es parte de una hazaña inédita y, por ende, representa un orgullo para todos los venezolanos.