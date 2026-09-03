MLB: Así es el regreso de Carlos Hernández tras recuperarse de su accidente

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Los milagros sí existen y Carlos Hernández es otro claro ejemplo de ello, luego de lanzar nuevamente en las Grandes Ligas a pesar de haber iniciado el año con un terrible accidente que le dificultó desde el caminar.

El lanzallamas venezolano fue paso a paso en su rehabilitación y fue escalando progresivamente en su vuelta al montículo hasta que fue llamado al equipo grande de los Guardianes de Cleveland, este martes, logrando este miércoles su debut en la presente campaña.

¿Cómo le fue a Carlos Hernández en su regreso a la gran carpa?

Más allá del resultado adverso de 11 carreras por 0 donde los Azulejos de Toronto superaron a los Guardianes de Cleveland, lo importante para el relevista venezolano es que tuvo la segunda oportunidad que anhelaba en el mejor beisbol del mundo.

En este choque, Hernández lanzó dos capítulos completos, en los que toleró una anotación, permitió tres imparables y retiró por la vía del ponche a un par de rivales; ratificando que está listo para demostrar todo su nivel en Las Mayores.

El derecho de 29 años registró un promedio en su recta de 99 millas por hora y de esa manera llegó a siete temporadas lanzando en el mejor beisbol del mundo, nivel en el que espera mantenerse durante varios años más.