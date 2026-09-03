MLB: Jackson Chourio iguala por segunda campaña en fila su tope de vuelacercas

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Aunque ha tenido que lidiar con distintas lesiones durante la presente temporada, Jackson Chourio está demostrando que no para de evolucionar en su juego y este miércoles igualó su marca personal de bambinazos por segunda campaña consecutiva.

La novena de los Cerveceros de Milwaukee está superando parcialmente 9 carreras por 5 a los Cachorros de Chicago, en un duelo divisional donde el venezolano está inspirado con cuatro indiscutibles.

Jackson Chourio demuestra su fuerza hacia la banda contraria

Una de las principales características de sus varias habilidades es la capacidad de batear para cualquier parte y en esta jornada demostró su poder hacia la banda contraria.

"Show-rio" se enfrentó al zurdo David Peterson en el segundo episodio con el duelo igualado 2-2 y aprovechó un cambio alto y afuera para mandar la pelota por encima de la barda del jardín derecho a 390 pies de distancia. En general, el rendimiento del jardinero de apenas 22 años, fue de 6-4, con un vuelacercas, una remolcada y un par de anotadas.

Jackson Chourio iguala su marca personal de cuadrangulares

Este batazo de vuelta completa significó el número 21 para Chourio en este torneo, igualando el mismo registro que alcanzó en sus dos primeros campeonatos como bigleaguer, aunque en esta oportunidad hay una gran diferencia que habla de la evolución y madurez que está obteniendo el zuliano con el pasar de las zafras.

La diferencia es que en esta ocasión llegó a 21 bambinazos con 105 desafíos jugados; en cambio, en 2025 acumuló 131 y en 2024, su primera temporada en la MLB, lo hizo en 148 compromisos.