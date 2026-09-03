MLB: Salvador Pérez llegó a 18 jonrones en la temporada

El receptor venezolano Salvador Pérez demostró una vez más su capacidad ofensiva al conectar un cuadrangular de dos carreras frente a los Marlins de Miami. La conexión permitió que el capitán de los Reales de Kansas City superara a leyendas en los apartados históricos de jonrones y carreras impulsadas en las Grandes Ligas.
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El batazo ocurrió durante la parte baja de la primera entrada en el Kauffman Stadium. Pérez descifró una recta de cuatro costuras lanzada a 98 millas por hora por el diestro dominicano Eury Pérez. La pelota salió proyectada a una velocidad de 107.4 millas por hora y recorrió una distancia de 392 pies por el jardín izquierdo.
Ascenso en la lista histórica de jonrones de las Grandes Ligas
Con esta conexión, el oriundo de Valencia llegó a 18 batazos fuera del campo en la presente campaña y alcanzó los 321 cuadrangulares a lo largo de su carrera en la Gran Carpa.
Esta cifra le permite superar a los expeloteros Vinny Castilla y Troy Glaus. Asimismo, iguala la marca de Ron Gant para posicionarse en la casilla 136 de todos los tiempos.
Superación de registros de remolcadas y Salón de la Fama
El impacto del tablazo no se limitó únicamente a la casilla de los jonrones. Al remolcar dos anotaciones en el mismo turno, el careta de la franquicia de Misuri llegó a 1080 carreras impulsadas en su trayectoria profesional.
Con este registro, Pérez dejó atrás a Brian Giles, Derrek Lee y al miembro del Salón de la Fama Bill Terry, adueñándose de la casilla 234 en la lista histórica de empujadas de Las Mayores.