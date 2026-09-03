MLB: Así fue el dramático mensaje de Edwin Encarnación para anunciar el fin de su matrimonio

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El expelotero de las Grandes Ligas, Edwin Encarnación, sacudió las redes sociales al anunciar de manera oficial su separación y posterior demanda de divorcio contra la presentadora Karen Yapoort. Tras ocho años de matrimonio, el exjugador reveló que la drástica decisión fue motivada por un "lamentable evento" del cual fue testigo presencial, confirmando así su ruptura definitiva.

Un polémico video en redes

A través de un video publicado en su cuenta de Instagram, que posteriormente decidió eliminar, la exestrella de las Mayores leyó un contundente y sorpresivo comunicado. En el audiovisual, Encarnación confesó que logró confirmar las múltiples advertencias que había recibido sobre el comportamiento de su pareja.

"Pude comprobar tantas cosas que me habían dicho y, sobre todo, los secretos que cubría con su talento", expresó el exjugador. Estas declaraciones surgen en medio de fuertes especulaciones mediáticas que apuntaban a una supuesta infidelidad por parte de la reconocida figura de la televisión.

Agresiones y pérdida de control

En su descargo público, el exjugador fue enfático sobre la gravedad de la situación que desencadenó el fin de la relación. Sin detallar explícitamente el suceso, aseguró que presenció escenas dolorosas que incluyeron presuntas agresiones, llevándolo al límite de sus emociones en ese instante.

"Doy gracias a Dios porque no me dejó perder el control, aun luego de las agresiones y el lamentable evento que mis ojos tuvieron la oportunidad de ver", relató. A pesar del difícil momento, recalcó que ahora tiene más fuerzas para proteger y enorgullecer a los dos hijos que comparte con la comunicadora.

El proceso legal en marcha

Para finalizar su mensaje, Encarnación dejó claro que no hay vuelta atrás y que el caso ya está en manos de la justicia. "He instruido a mis abogados para demandar en divorcio a una mujer que amé, pero que al final decidió regresar a sus raíces. Bendiciones", sentenció de forma tajante.

Cabe destacar que, antes de este explosivo comunicado, Yapoort había negado rotundamente las acusaciones de infidelidad. Asimismo, la presentadora desmintió de forma categórica los rumores sobre un supuesto tiroteo que habría involucrado a su esposo, intentando calmar una tormenta mediática que ahora parece inevitable.