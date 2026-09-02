MLB: Eugenio Suárez recibe esta noticia en medio de la temporada 2026

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El venezolano Eugenio Suárez recibió este miércoles 2 de septiembre una importante noticia fuera del terreno de juego. El pelotero aprobó su examen de ciudadanía en Miami, un paso significativo dentro de su proceso para convertirse oficialmente en ciudadano estadounidense.

La información, según C. Trent Rosecrans, llegó al departamento de relaciones con los medios de los Reds de Cincinnati, organización que recibió la noticia sobre el resultado obtenido por el experimentado jugador venezolano.

Eugenio Suárez - MLB

La aprobación del examen representa un nuevo capítulo en la vida personal de Suárez, quien ha desarrollado buena parte de su carrera profesional en Estados Unidos. El antesalista ha construido una destacada trayectoria en las Grandes Ligas y se ha consolidado como uno de los bateadores venezolanos más reconocidos de su generación.

Aunque su nombre suele estar relacionado principalmente con sus actuaciones dentro del diamante, esta vez la noticia tiene un carácter completamente distinto. El pelotero de 35 años consiguió superar una etapa importante del proceso de ciudadanía estadounidense, luego de presentar la correspondiente evaluación en la ciudad de Miami.

Para el venezolano, el momento adquiere un significado especial después de tantos años vinculado al beisbol de las Grandes Ligas. Su carrera lo ha llevado a diferentes escenarios y ciudades de Estados Unidos, donde ha dejado una huella importante gracias a su poder ofensivo y a su capacidad para producir carreras.

Finalmente, mientras continúa su carrera profesional, el venezolano suma así una noticia positiva a su historia en Estados Unidos. El examen aprobado en Miami se convierte en un nuevo motivo de satisfacción para Eugenio Suárez.