MLB: Jesús Luzardo firma temporada histórica como visitante en 2026

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Jesús Luzardo se ha convertido en lo que Phillies de Philadelphia esperaron de él. Un lanzador dominante con un comando de pitcheo élite y una alta comprensión de la zona de strike. Hoy es el mejor lanzador como visitante de Grandes Ligas gracias a unos números sobrenaturales.

Luzardo en la victoria 7-1 de Phillies sobre D-backs registró: 6.2 entradas, 1 carrera limpia, 1 jonrón, 1 boleto, 6 ponches. Con esos números obtuvo la victoria número 13 de la temporada; pero también registró una marca importante en la historia de la MLB en la carretera.

Jesús como visitante tiene marca: 9-0, 1.76 ERE y 116 ponches en 2026. Desde que la efectividad se volvió oficial en ambas ligas en 1913, ningún pitcher de MLB ha termina una temporada invicto con menos de 2.00 ERA y 100+ ponches en condición de visitante.

Jesús Luzardo llegó a 200+ ponches por tercera vez en su carrera

Jesús Luzardo es una de las grandes apuestas de Phillies de Philadelphia en los últimos años. El venezolano cuenta con un talento impresionante para sacar outs con pitcheos controlados. Gracias a ese talento ha logrado alcanzar los 209 ponches y contando en 2026.

Luzardo está a solo 7 abanicados de igualar la marca de ponches más grande de su carrera 216. Eso sí, con todo un mes de septiembre para competir, es probable que supere esa barrera. Está muy cerca de un hito histórico en su carrera para un lanzador que vive del ponche.

Números de Jesús Luzardo con Phillies de Philadelphia en 2026

Jesús Luzardo ha trabajado fuerte para ser fundamental en la rotación de Phillies de Philadelphia. Su inicio de año no fue el esperado, pero poco a poco se calentó y empezó a repartir outs; en ese contexto, su nivel ha crecido tanto que registrará dígitos importantes para él.

Números de Luzardo en 2026:

- 28 juegos, 28 aperturas, 13-5, 3.02 ERA, 169.2 entradas, 139 hits, 57 carreras limpias, 15 jonrones, 51 boletos, 209 ponches, 1.12 WHIP