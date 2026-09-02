Adiós al Angel Stadium: El nuevo dueño de la franquicia proyecta una sede futurista

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La compra de los Angelinos de Los Ángeles por parte de Stan Kroenke no solo rompió récords financieros, sino que promete cambiar para siempre la cara de la franquicia. El multimillonario estadounidense tiene entre sus principales planes construir un vanguardista estadio de 2.500 millones de dólares para reemplazar al histórico Angel Stadium.

Un proyecto multimillonario en camino

Según Barry M. Bloom de Forbes, Kroenke tiene la firme intención de edificar un recinto de primer nivel para revitalizar a la organización. Esta ambiciosa iniciativa llega justo después de acordar la compra del equipo por la cifra récord de 4 mil millones de dólares.

Se estima que esta histórica transacción con el veterano propietario Arte Moreno se concrete oficialmente a principios de 2027. Con la inminente llegada de la nueva gerencia, la edificación de este moderno parque de pelota será la principal prioridad.

La experiencia de construir gigantes

Kroenke no es un novato cuando se trata de desarrollar infraestructuras deportivas masivas y revolucionarias. Su imperio corporativo fue el encargado de financiar y edificar el SoFi Stadium, la espectacular y costosa casa de Los Angeles Rams en la NFL.

Ese imponente complejo ubicado en Inglewood no solo es una maravilla arquitectónica, sino que será sede de los Juegos Olímpicos de 2028. Los fanáticos de Anaheim sueñan con un recinto de béisbol que ofrezca ese mismo nivel de innovación y espectacularidad tecnológica.

El fin de una era en Anaheim

El actual Angel Stadium, inaugurado en 1966, guarda una inmensa historia para los seguidores californianos y de todas las Grandes Ligas. Actualmente, es el cuarto estadio más antiguo del béisbol, siendo superado únicamente por joyas como el Fenway Park, Wrigley Field y el Dodger Stadium.

A pesar de su profundo valor nostálgico, la instalación necesita una evidente modernización para competir con los estándares actuales. Un nuevo y flamante hogar podría representar el impulso anímico y comercial que tanto exige la fanaticada angelina.

Urge romper la sequía deportiva

A sus 79 años, Kroenke suma esta franquicia a un portafolio de élite que ya incluye a los Nuggets, el Avalanche, los Rapids y el Arsenal. Su mayor reto será trasladar ese éxito administrativo a una novena sumida en la mediocridad competitiva.

Bajo el mando de Moreno, quien lideró al club por más de 23 años, el equipo ha tocado fondo en el terreno de juego. Los Angelinos están a punto de sumar 12 años sin clasificar a los playoffs, la racha negativa activa más larga de todo el béisbol.