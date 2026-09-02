MLB: Ronald Acuña Jr. y sus estadios favoritos

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El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. ha alcanzado el hito de los 200 cuadrangulares en las Grandes Ligas. A lo largo de sus campañas con los Bravos de Atlanta, el “Abusador” ha demostrado un poder constante, transformando recintos propios y ajenos en escenarios habituales para sus batazos de larga distancia.

El desglose de sus cuadrangulares refleja un dominio claro en la división Este de la Liga Nacional, donde sus rivales directos han sufrido la mayor parte de su fuerza ofensiva.

Como era de esperarse, la casa de los Bravos de Atlanta encabeza de forma contundente la lista. En Truist Park, Acuña ha conectado 105 de sus 200 jonrones, consolidándose como la máxima figura de la afición local y sacando provecho a las dimensiones de su recinto habitual.

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