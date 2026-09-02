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MLB: Ronald Acuña Jr. llega a 200 jonrones en su carrera ¿Cuántos venezolanos tienen esta cantidad?

El estelar criollo consigue una nueva hazaña en su exitosa carrera en la Gran Carpa

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Italo Verde
Miércoles, 02 de septiembre de 2026 a las 04:36 pm
MLB: Ronald Acuña Jr. llega a 200 jonrones en su carrera ¿Cuántos venezolanos tienen esta cantidad?
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El venezolano Ronald Acuña Jr. volvió a escribir su nombre en la historia de las Grandes Ligas a través de su poder ofensivo. El jardinero de los Bravos de Atlanta conectó este miércoles 2 de septiembre su cuadrangular número 14 de la temporada 2026, pero esta vez el batazo tuvo un significado mucho mayor.

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El toletero de 28 años desapareció la pelota en su cuarto turno de la jornada, durante la séptima entrada del encuentro frente a los Nacionales de Washington, disputado en el Nationals Park. El batazo le permitió alcanzar una cifra que pocos jugadores venezolanos han conseguido en la historia de la MLB.

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