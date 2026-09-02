MLB: Ronald Acuña Jr. llega a 200 jonrones en su carrera ¿Cuántos venezolanos tienen esta cantidad?

Suscríbete a nuestros canales

El venezolano Ronald Acuña Jr. volvió a escribir su nombre en la historia de las Grandes Ligas a través de su poder ofensivo. El jardinero de los Bravos de Atlanta conectó este miércoles 2 de septiembre su cuadrangular número 14 de la temporada 2026, pero esta vez el batazo tuvo un significado mucho mayor.

El toletero de 28 años desapareció la pelota en su cuarto turno de la jornada, durante la séptima entrada del encuentro frente a los Nacionales de Washington, disputado en el Nationals Park. El batazo le permitió alcanzar una cifra que pocos jugadores venezolanos han conseguido en la historia de la MLB.

Noticia en desarrollo...