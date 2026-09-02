Ronald Acuña Jr. continúa haciendo historia en la MLB

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La carrera de Ronald Acuña Jr continúa dando frutos. A sus 28 años, su vitrina de logros brilla con un Novato del Año, un Jugador Más Valioso y un campeonato en el Clásico Mundial con la selección de Venezuela. Además, esta tarde se convirtió en el jugador más rápido que ha llegado a los 200 jonrones y 200 bases robadas en la historia del beisbol de Grandes Ligas.

Es también el undécimo venezolano que llega a los 200 vuelacercas. Se une en la lista a Miguel Cabrera (511), Andrés Galarraga (399), Eugenio Suárez (345), Salvador Pérez (320), Magglio Ordoñez (294), Bob Abreu (288), José Altuve (269), Antonio Armas (251), Víctor Martínez (246) y Carlos González (234).

Su jornada fue de 5-3 con tres impulsadas. Quedó a siete hits de los 1000 y a dos fletadas de las 500 en su carrera. Es considerado por muchos analistas y amantes del beisbol, como el mejor pelotero venezolano en la actualidad.

Aunque las lesiones han saboteado su andar en los últimos tres años, Acuña Jr mantiene buena proyección de números de por vida. De mantenerse sano, es un bateador que puede llegar a los 400 jonrones y 400 bases robadas al terminar su carrera.

Su comienzo en este 2026 fue lento y con tropiezos, pero el sabanero ya suma 14 jonrones, 13 dobles y 39 carreras remolcadas. Números similares al 2025, cuando se alzó con el premio Regreso del Año.

Los Bravos de Atlanta se mantienen firmes en el liderato de la División Este de la Liga Nacional con récord de 83 victorias y 57 derrotas. Son sólidos candidatos al campeonato del viejo circuito y contar con Ronald sano y en el tope de sus condiciones, es una noticia positiva para la organización.