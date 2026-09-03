MLB: El dilema de los Dodgers con Shohei Ohtani

Suscríbete a nuestros canales

La gerencia de los Dodgers de Los Ángeles enfrenta una decisión clave sobre el uso de Shohei Ohtani como lanzador durante lo que resta de la temporada regular. El mánager del equipo, Dave Roberts, confirmó que la posibilidad de apartar al jugador japonés de la rotación está sobre la mesa, aunque aclaró que la organización aún no ha tomado una decisión definitiva al respecto.

Las molestias físicas que frenan la rotación

Ohtani, de 32 años, no lanza en un juego oficial desde el pasado 3 de julio debido a molestias recurrentes en la rodilla y en el bíceps. Estas complicaciones físicas han obligado al cuerpo técnico a manejar su carga de trabajo con extrema precaución para evitar una lesión de mayor gravedad.

El dilema de Dave Roberts ante los medios

Durante sus recientes declaraciones a la prensa, Roberts explicó la postura actual de la franquicia angelina frente a la situación médica del astro japonés.

El estratega señaló que, si bien la opción de apagar el brazo de Ohtani por el resto del año forma parte de las discusiones internas, el equipo no ha llegado al punto crítico donde deba emitir un fallo definitivo. La prioridad del cuerpo médico es monitorear la evolución diaria de sus molestias antes de descartarlo por completo como abridor.

La prioridad de cara a octubre

La cautela de Los Ángeles responde a una lógica clara dentro de la planificación del roster. La presencia de Ohtani en la alineación titular como bateador designado es fundamental para las aspiraciones del equipo en la postemporada. Arriesgar su salud en el montículo podría comprometer su disponibilidad con el bate, un lujo que la franquicia no puede permitirse en la fase decisiva del campeonato.