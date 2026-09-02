MLB: Miami Marlins busca asegurar la serie ante Kansas City Royals con Eury Pérez

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Los Miami Marlins (70-69) abrieron con autoridad su serie en Kauffman Stadium al imponerse 6-3 sobre los Kansas City Royals (62-77), apoyados en una jornada estelar del recién ascendido Graham Pauley con cuadrangular, triple y cuatro impulsadas. Con este triunfo, los peces colocaron su registro en terreno positivo y frenaron una racha de siete victorias en casa que arrastraba el conjunto local. Este segundo compromiso promete máxima exigencia en la lomita.

Miami Marlins: La efectividad de Eury Pérez busca imponer condiciones

Para mantener el impulso, Miami confía la responsabilidad del pitcheo abridor al joven diestro Eury Pérez (7-10, efectividad de 3.44 y 142 ponches). Pese a permitir cinco carreras en su salida reciente en Washington, Pérez venía firmando un tramo dominante en agosto con una efectividad cercana a 2.40, sumando aperturas consecutivas de siete y seis entradas sin permitir anotaciones.

La ofensiva de los Marlins ha mostrado chispazos de poder con dos cuadrangulares en el primer duelo de la serie, respaldando además un historial favorable ante Kansas City, rival al que han superado en siete de los últimos diez duelos directos.

Kansas City Royals: Noah Cameron al frente para cortar la racha

Por su parte, los Royals intentarán reaccionar tras ver cortada su racha positiva en casa. El equipo enviará al montículo al zurdo novato Noah Cameron (9-8, efectividad de 3.98 y 131 ponches), quien ha mostrado consistencia a lo largo de la campaña cuando logra ponerse arriba en el conteo de pitcheos.

El cuerpo de serpentineros de Kansas City necesitará una actuación impecable de Cameron, considerando que la ofensiva local estuvo silenciada durante gran parte del encuentro del lunes y solo pudo reaccionar en los innings finales.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Dominio en la serie directa: Miami Marlins ha ganado siete de los últimos diez enfrentamientos frente a Kansas City Royals.

Gran momento de Pérez: Antes de su último tropiezo, Eury Pérez encadenó 18 entradas permitiendo apenas una carrera limpia.

Rendimiento ante zurdos: La alineación de Miami suele ajustar sus métricas ofensivas cuando enfrenta abridores de perfil zurdo como Noah Cameron.

Jugada ganadora de MeridianoBet

A pesar del sólido desempeño previo de Kansas City como local, el nivel del abridor estelar de los Marlins y la inercia del historial directo inclinaron la balanza en favor de la visita para asegurar el compromiso.

Mercado recomendado: Ganador del partido (Moneyline): Miami Marlins

Cuota: -105

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González