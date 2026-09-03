MLB: Juan Soto igualó marca de Giancarlo Stanton

Suscríbete a nuestros canales

El jardinero dominicano Juan Soto conectó el cuadrangular número 267 de su carrera en las Grandes Ligas durante la victoria de los Mets de Nueva York 10-4 sobre los Rays de Tampa Bay. Con este batazo de cuatro esquinas, la figura de los Mets alcanzó a Giancarlo Stanton en el noveno lugar de la lista de jugadores con más cuadrangulares conectados antes de cumplir los 28 años.

El batazo decisivo ocurrió en la parte alta del octavo episodio ante los envíos del relevista diestro Manuel Rodríguez. Soto descifró un lanzamiento en sinker a 96.6 millas por hora para enviar la pelota a 383 pies de distancia por el jardín derecho.

Un batazo de poder que sostiene el ataque neoyorquino

El jonrón solitario representó el cuadrangular número 23 de la temporada para el batazo zurdo y consolidó la ventaja de la novena neoyorquina en el Tropicana Field. La ofensiva de los Mets descargó 10 carreras para asegurar un triunfo contundente frente a la escuadra local, impulsada por la contundencia de sus maderos principales.

“La Fiera” al acecho

Con 267 cuadrangulares en su registro personal, el bateador de 27 años comparte ahora el noveno puesto de la tabla histórica para jugadores de su edad junto a Stanton. El siguiente objetivo en la lista es el inmortal Mel Ott, quien ocupa la octava casilla con 275 batazos fuera del campo.

La cima de este departamento histórico la encabeza Alex Rodríguez con 322 cuadrangulares antes de cumplir los 28 años, seguido por Jimmie Foxx con 302 y Eddie Mathews con 299. La lista la completan figuras de la talla de Ken Griffey Jr. con 294, Albert Pujols con 282, Mickey Mantle con 280 y Mike Trout con 278.

Ubicación en la lista histórica de cuadrangulares antes de los 28 años