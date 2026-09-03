Antiguo caraquista firma con un equipo de Nicaragua

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Los Gigantes de Rivas seguirán estrechamente ligados al beisbol venezolano en la 2026/27, y especialemente a los Leones del Caracas. Según una fuente le confirmó a Meridiano, el destacado coach Lino Urdaneta, quien viene de formar parte de los Leones del Caracas, ya tiene nuevo equipo.

Y es que, en efecto, Urdaneta pasará a formar parte ahora del staff técnico de los Gigantes de Rivas, equipo que hace vida en la Liga Profesional de Nicaragua. Además, es preciso recordar que esta fue la franquicia dirigida por Omar Vizquel en la pasada zafra, en la que obtuvo el subcampeonato.

Lino Urdaneta a Nicaragua

En efecto, Lino Urdaneta habría llegado a un acuerdo para pasar a formar parte del staff de Gigantes de Rivas de cara a la temporada 2026/27 en Nicaragua, en el rol de coach de pitcheo.

Urdaneta viene de formar parte del cuerpo técnico de los Leones del Caracas durante la zafra 2025/26, en donde asumió el rol de coach de bullpen. Además, el caraqueño había tenido este mismo papel durante la campaña 2022/23, cuando los capitalinos se alzaron como campeones por última vez.

Esta será la próxima experiencia de Lino Urdaneta en Nicaragua, luego de varias experiencias como coach en nuestra pelota, y también en la Liga Mexicana de Verano, por lo que sigue sumando rodaje y nuevos horizontes en una carrera de coach que todavía es joven y promisoria.