LVBP: Mapa de necesidades: Esto es lo que le falta a Leones para la temporada 2026-2027

Suscríbete a nuestros canales

La oficina de Leones del Caracas completó un periodo de movimientos agresivos en el mercado de cambios de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional. La gerencia priorizó la renovación del talento joven y la reestructuración del cuerpo de lanzadores mediante transacciones que modificaron la columna vertebral del equipo. El balance entre las piezas obtenidas y los peloteros cedidos define la estrategia deportiva del club de cara a la contienda 2026-2027, aunque deja tareas pendientes en la construcción del lineup titular.

Un mercado de transacciones de alto impacto

El plan de reestructuración comenzó el 22 de junio en un acuerdo con Caribes de Anzoátegui. En esta operación, la organización melenuda traspasó a los infielders Orlando Arcia y Gabriel Noriega para recibir al receptor y primera base Josué Briceño, junto al lanzador diestro Raimon Gómez. Este movimiento sacrificó experiencia en el campocorto a cambio de un bateador zurdo de proyección para la receptoría y la inicial, además de un brazo con capacidad ponchadora para el relevo.

Posteriormente, el 25 de julio, Caracas pactó con Águilas del Zulia la llegada del jardinero Kenedy Corona, enviando a las filas rapaces al jugador de cuadro Keiner Delgado y al lanzador derecho Juan Rojas. La incorporación de Corona busca cubrir terreno en los jardines y sumar velocidad en las bases, un perfil necesario en las dimensiones del Estadio Monumental Simón Bolívar.

La última transacción ocurrió el 11 de agosto en un canje con Navegantes del Magallanes. Leones obtuvo a los diestros Ángel Bastardo y Luarbert Arias, entregando a los lanzadores Jhonathan Díaz y José Mujica. El acuerdo reconfiguró el cuerpo de pitcheo, sumando opciones de abridor y relevista intermedio con proyección en ligas menores.

Las vacantes pendientes para armar un lineup competitivo

A pesar de las incorporaciones de Briceño y Corona, la estructura del alineamiento titular presenta interrogantes claras para el inicio del torneo. Salida de jugadores de experiencia en el infield deja al equipo sin un campocorto natural consolidado.

Puntos clave por resolver en la alineación:

El campocorto titular: El traspaso de Arcia y Noriega exige la llegada de un torpedero con capacidad defensiva comprobada para mantener la estabilidad en la línea central. Profundidad en las esquinas del infield: La presencia de Briceño aporta volumen ofensivo, pero se requiere un tercera base con capacidad de embasarse para sostener el medio del orden al bate. Bateador zurdo de poder: El lineup necesita un bateador de fuerza que proteja a los referentes ofensivos en las situaciones de mayor presión más allá de contar con Oswaldo Arcia. Definición de la receptoría: Es necesario determinar la distribución de juegos en la receptoría para alternar el desarrollo de Briceño con un perfil de mayor experiencia en el manejo del pitcheo.

El armado final del roster dependerá de las incorporaciones en la importación y la disponibilidad de los peloteros afiliados a Organizaciones de Grandes Ligas.