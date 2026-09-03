MLB: Javier Sanoja, otro venezolano que vive su mejor temporada por estos números

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Poco se habla de Javier Sanoja, quien está teniendo su mejor campaña en el "Big Show" y en la jornada de este miércoles sacó a relucir todo su poder, para superar la cifra de vuelacercas que conectó en la zafra 2025, estableciendo

El "Tropi" quiso celebrar su cumpleaños número 24 por adelantado y fue parte de los líderes del triunfo de los Marlins de Miami 9 carreras por 6 contra los Reales de Kansas City.

Javier Sanoja se va para la calle

En este encuentro, el utility venezolano se fue 5-3, incluyendo un cuadrangular que apareció en el último capítulo para terminar de sellar la victoria de su novena (9-6).

En cuenta de 2-1, Sanoja movió rápidamente sus manos y logró conectar con la parte gruesa del bate un sinker de Alex Lange, para conectar un inmenso bambinazo solitario por todo el jardín izquierdo, sellando además su gran noche con el madero.

Javier Sanoja sigue mejorando en cada campaña

Con tan solo 24 años, el oriundo de Maracay vive su tercera zafra como bigleaguer y la segunda completa. Lo más notable es que la evolución en su rendimiento es evidente, consiguiendo varias marcas personales en este 2026.

El venezolano ya había establecido su tope personal en una zafra en el renglón de incogibles antes de la jornada de este miércoles, superando por primera vez los 100 hits (107). Aunado a eso, en cuanto a dobles (28) y remolques (53), también exhibió su mejor registro en un año.

Ahora, con este batazo de cuatro esquinas, el "Tropi" llegó a siete vuelacercas en el presente torneo, dejando atrás los seis que conectó en 2026 y con una buena posibilidad de alcanzar el doble dígito por primera vez.

Sanoja sigue rompiendo estereotipos y afianzándose como un jugador clave en la franquicia de los "peces".