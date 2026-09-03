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MLB: José Altuve se acerca a dos cifras importantes con su reciente bambinazo

"Astroboy" llegó a 15 batazos de cuatro esquinas en el presente torneo

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Meridiano

Jueves, 03 de septiembre de 2026 a las 05:23 pm
MLB: José Altuve se acerca a dos cifras importantes con su reciente bambinazo
FOTO: CORTESÍA
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José Altuve está en una etapa de su carrera en la que cualquier batazo puede ser importante porque está arribando a increíbles registros de por vida y en la jornada de hoy logró acercarse a dos cifras notables más, tras demostrar todo su poder.

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La novena de los Astros de Houston superó cómodamente 6 carreras por 2 a los Medias Blancas de Chicago y el "Pequeño Gigante" volvió a aprovechar las dimensiones del jardín izquierdo del Minute Maid Park.

José Altuve trae dos a punta de poder

El derecho de 35 años vino a consumir su primer turno del compromiso en la primera entrada ante el abridor Luis Castillo, con un par de outs y un compañero en la inicial.

Luego de tener el primer strike en su cuenta, "Astroboy" se encontró una recta alta y afuera, que no perdonó, tras conectar un inmenso cuadrangular por el jardín izquierdo, para poner adelante a su novena en la pizarra parcialmente 0-2.

José Atluve se acerca a dos cifras importantes

Este vuelacercas no solamente se debe describir como el número 15 en el presente torneo y el 270 de por vida para Altuve, eso debido a que hay otros dos renglones en los que también elevó sus estadísticas y se aproxima a alcanzar dos dígitos de suma importancia.

El primero es que quedó apenas a cinco incogibles de alcanzar los 2,500 (2,495) en su exitosa trayectoria y el segundo dato es que quedó a una sola carrera anotada de las 1,300 (1,299).

Estos registros simplemente sirven para redondear una carrera que ha estado plagada de éxitos y consistencia, recogiendo cada vez más opiniones que lo visualizan en el Templo de los Inmortales de la MLB en un futuro.

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