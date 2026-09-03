MLB: Boston Red Sox se cita con Baltimore Orioles en Camden Yards

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Los Boston Red Sox (75-65) visitan a los Baltimore Orioles (69-71) en Camden Yards con la urgencia de cambiar la dinámica tras ceder dos compromisos ante Seattle. Pese a un tramo reciente con altibajos, la escuadra patirroja se mantiene firme en la lucha por los boletos del Wild Card en la Liga Americana y busca valerse de su solvente registro como visitante (40 triunfos) para golpear primero en esta serie directa divisional.

Boston Red Sox: Jake Bennett toma la lomita con control dominante

Para este primer choque, Boston confía la apertura al zurdo Jake Bennett (9-6, efectividad de 3.27 y WHIP de 1.04). El lanzador atraviesa por un momento dulce tras firmar una joya de seis entradas en blanco frente a los New York Yankees, donde apenas permitió tres imparables, recetó siete ponches y no regaló boletos. Además, Bennett ya sabe lo que es dominar a la alineación oriol en esta campaña tras trabajar 5.2 episodios en la victoria de su equipo en julio.

Ofensivamente, la toletería de Boston continúa generando tráfico constante en las bases tras conectar 12 imparables en su duelo anterior, por lo que ajustar la oportunidad con corredores en posición anotadora será la clave para respaldar a su abridor.

Baltimore Orioles: Brandon Young al frente ante un rival conocido

Por su parte, los Orioles regresan a su feudo tras caer en entradas extra frente a Colorado en Denver, un compromiso que desgastó de manera importante a su cuerpo de relevistas. El equipo oriol salta al terreno con su diestro estelar Brandon Young (9-3 y efectividad de 3.39), quien viene de brillar en su última salida ante Oakland lanzando siete episodios completos de apenas una carrera limpia.

Aunque Baltimore acumula siete victorias en sus pasados diez compromisos, el reto ante Boston exigirá máxima precisión, pues los bateadores de Red Sox le han descifrado el picheo tras la primera vuelta al orden al bate en duelos recientes.

Tendencias Clave para el Pronóstico

Dominio divisional: Boston Red Sox domina la serie particular de la temporada frente a Baltimore por 5-4 y ha ganado seis de los últimos diez duelos directos.

Consistencia en la loma: Jake Bennett ostenta un WHIP de 1.04 y viene de lanzar 6.0 entradas en blanco ante los Yankees.

Efecto de la rotación: Baltimore llega con el bulpén cargado de trabajo tras definir su serie previa en Colorado durante los innings extras.

Jugada ganadora de MeridianoBet

El equilibrio que aporta la calidad en el control de Bennett y la necesidad de Boston por defender su puesto en la carrera del comodín inclinan la balanza hacia la novena visitante.

Mercado recomendado: Ganador del partido (Moneyline): Boston Red Sox

Cuota: -125

Juega con Responsabilidad

Recuerda que el juego es una actividad de entretenimiento y debe practicarse con responsabilidad. Las apuestas están disponibles solo para mayores de 18 años.

R: Luimar González