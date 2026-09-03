MLB: Mira la increíble jugada de Miguel Rojas que dejó en shock a Yamamoto

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Si por algo se ha caracterizado Miguel Rojas a lo largo de su carrera de 13 años en las Grandes Ligas, es por ser uno de los mejores jugadores defensivos de todo el beisbol. Sea como campocorto, tercerabase o en segunda, el oriundo de Los Teques se las arregla para brillar con luz propia.

De hecho, el nivel defensivo que tiene el venezolano es tan bueno que, en la actualidad, a solo meses de ponerle punto final a su carrera como jugador profesional, sigue siendo vital para los Dodgers desde este rol tan particular, y así lo demostró este miércoles 2 de septiembre, en el duelo ante los Cardenales de San Luis, con una jugada que incluso dejó maravillado a su abridor, el estelar Yoshinobu Yamamoto.

Jugada de circo de Miguel Rojas

En la parte alta del cuarto episodio del duelo entre Dodgers y Cardenales de este 2 de septiembre, Miguel Rojas realizó una enorme jugada, en la que terminó lanzando la pelota con poco equilibrio y desde el campocorto, a pesar de que estaba cubriendo la segunda base, para retirar a Iván Herrera de manera espectacular.

La jugada fue tan sensacional que incluso el abridor de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, se llevó las manos a la cabeza, en señal de que no podía creer la acción defensiva realizada por el venezolano, que sirvió para retirar a uno de los bateadores más peligrosos de los Cardenales de San Luis.