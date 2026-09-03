MLB: Rafael Devers iguala racha ofensiva de este histórico pelotero

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Rafael Devers es el caballo de Gigantes de San Francisco desde que llegó al club. Aunque tanto equipo como rendimiento no empezaron del todo bien en 2026; el dominicano está alcanzando un cierre de temporada superlativo, igualando la racha ofensiva de un histórico de MLB.

Devers en la victoria 5-4 de Gigantes sobre Piratas de Pittsburgh registró: 3 turnos, 2 anotadas, 2 hits, 1 jonrón, 1 impulsadas, 2 boletos, 1 boleto intencional. Con esos números fue clave para la victoria, pero además, emuló un registró de una de las más grandes leyendas de Grandes Ligas.

Rafael es el segundo pelotero en la era moderan de Las Mayores en registrar: 1 HR y recibir múltiples bases pro bolas en 3 juegos consecutivos. El primero de todos fue Ted Williams (18-19 de julio de 1954) Un viejo conocido del dominicano, ya que es la máxima leyenda de Red Sox.

Rafael Devers muy cerca de superar su récord de cuadrangulares en MLB

Rafael Devers comenzó la temporada 2026 de Grandes Ligas con una tarea en mente: superar sus mejores números con Medias Rojas de Boston. Su inicio no fue el esperado, de hecho, tuvo un comienzo tan lento, que se dijo que Gigantes perdió en ese cambio con Red Sox.

Sin embargo, el dominicano siempre ha tenido claro que su nivel no se mide al inicio de la campaña; de hecho, históricamente siempre ha sido al final de la misma y en estos momentos está desatado. Devers está bateando con un gran ritmo al punto de superar su máxima de jonrones.

Rafael registra 32 vuelacercas en 2026, está a solo 7 de superar su máxima de 38 HR con Red Sox en 2021. El dominicano aún tiene todo el mes de septiembre para intentar alcanzar un hito importante en su carrera; además de demostrarle a todos que él triunfará donde juegue.

Números de Rafael Devers con Gigantes en 2026

Raffy es uno de los peloteros con mayor explosividad en Grandes Ligas. Su carrera dio un giro de 360 grados al ser cambiado a Gigantes de San Francisco; pero poco a poco se está adaptando y lo está convirtiendo en su ciudad y en su equipo, sus registros así lo dicen.

Números de Devers en 2026:

- 140 juegos, 527 turnos, 82 anotadas, 134 hits, 32 dobles, 1 triple, 32 jonrones, 83 impulsadas, 65 boletos, 151 ponches, .254 PRO, .336 OBP, .501 SLG, .837 OPS