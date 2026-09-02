Rafael Devers hace historia: emula récord de Barry Bonds que no se veía desde 2004

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Rafael Devers continúa dejando su huella en su primera temporada completa con San Francisco Giants y este martes 1 de septiembre conectó su jonrón número 31 del año en la jornada frente a los Piratas de Pittsburgh, consolidando una gran segunda mitad de ronda regular.

El batazo salió con fuerza hacia el jardín central y superó con facilidad la cerca, convirtiéndose en el cuadrangular número 31 del veterano de 10 temporadas. Con esta cifra, Devers registra la mayor cantidad de jonrones en una sola campaña para un jugador de los Giants desde que Barry Bonds disparó 45 en 2004, de acuerdo con ESPN Insights.

Además del jonrón, Devers consiguió en su primer turno del encuentro su extrabase número 64 de la temporada. Según la reportera Sarah Langs, esa cifra le permite igualar a Pablo Sandoval, quien también sumó 64 extrabases en 2009 antes del juego número 140 de San Francisco. Solamente Bonds logró una cantidad superior en ese mismo tramo, con 65 batazos de múltiples bases en 139 partidos durante su histórica temporada de 2004.

Rafael Devers brilla pese a mala temporada de los Gigantes

El rendimiento ofensivo del primera base destaca especialmente en una temporada complicada para los Gigantes en las Grandes Ligas. Aunque su promedio de bateo se encuentra por debajo de sus registros habituales, el dominicano ha mantenido una producción de poder importante y llegó al compromiso del martes con un promedio de .252 y un porcentaje de embasado de .490. Sus 31 cuadrangulares y 64 extrabases reflejan su capacidad para generar batazos de largo alcance y producir ofensivamente pese a las dificultades del equipo.

Sin embargo, la celebración por el cuadrangular duró poco para San Francisco, ya que Pittsburgh Pirates respondieron con una ofensiva explosiva. En la parte baja del tercer inning, Los bucaneros fabricaron nueve carreras para recuperar rápidamente la ventaja y colocar el marcador 11-5 para más adelante quedarse con el maratónico encuentro por pizarra de 13x12 desde el PNC Park.