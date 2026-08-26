MLB: Rafael Devers pone a ganar a San Francisco con dantesco cuadrangular a la bahía

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A la calladita, Rafael Devers está teniendo otra notable temporada en Las Mayores y en este "ombligo de semana" conectó un enorme bambinazo muy valioso para su organización.

Los Gigantes de San Francisco están superando parcialmente 6 carreras por 2 a los Rojos de Cincinnati en Oracle Park, pero llegaron a estar empatados a dos carreras y quien se encargó de poner adelante a la novena de la bahía fue justamente el toletero dominicano con su poder.

Rafael Devers conecta enorme bambinazo

El bateador zurdo vino a consumir turno en la baja del quinto capítulo en un duelo de siniestros contra Nick Lodolo y un compañero en la intermedia. Luego de un envío malo, apareció la fuerza de Devers.

"Carita" se "sentó" a esperar un lanzamiento quebrado que se quedó en la zona alta del plato y conectó un dantesco batazo que terminó en la zona de la bahía, dándole un regalo a los fans que paseaban con sus kayaks y adelantando a su equipo 4-2 en ese momento.

Rafael Devers queda a tiro de otra campaña con 30 vuelacercas

Con esta conexión de cuatro esquinas por el right field, el dominicano llegó a 29 bambinazos en el presente torneo y quedó a tiro de conseguir su quinta zafra con 30 o más cuadrangulares en el "Big Show".

Aunado a eso, alcanzó las 76 carreras remolcadas y las 74 anotadas; en otra zafra donde está dejando que su madero hable por si solo, aunque sus números no sean superlativos.