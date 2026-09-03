MLB: Jackson Chourio quiere cerrar el mejor año de su carrera con una hazaña increíble

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Jackson Chourio es cosa seria. El jardinero de los Cerveceros de Milwaukee sacó lo mejor de su talento este miércoles 2 de septiembre, al vivir una jornada espectacular ante los Cachorros de Chicago, con cuatro imparables en seis turnos al bate, incluyendo un doble y su cuadrangular 21 del año.

El toletero zuliano hizo su estreno en 2026 durante el mes de mayo, debido a una lesión que lo aquejó al principio de la campaña, sin embargo, el tiempo de acción que ha tenido ha sido suficiente para demostrar que tiene potencial para ser un jugador legendario, ya que de hecho está muy cerca de conseguir una hazaña que ya logró en sus primeros tres años de carrera.

Chourio busca el 20-20

En lo que va de la temporada 2026, Jackson Chourio acumula 21 batazos de vuelta completa, y además, tiene también 15 bases robadas en su cuenta, por lo que está a cinco bases estafadas de lograr su tercer 20-20 de manera consecutiva, lo que significaría además que habría alcanzado esta marca en sus primeras tres campañas en Las Mayores.

A su corta edad, el zuliano 418 hits, 63 jonrones, 159 extrabases, 215 carreras impulsadas y 58 bases robadas en su carrera en las Grandes Ligas, números que invitan a soñar en grande con el potencial que posee el jardinero de los Cerveceros.

Además, en lo que va de año, Jackson Chourio muestra average de .287, OPS de .834 y un excelente OPS ajustado de 128. Estas tres cifras serían récord personal para él, por lo que se puede decir con toda certeza que está en camino a cerrar la mejor zafra de toda su trayectoria en la Gran Carpa.