MLB: ¿Puede Wilyer Abreu apoderarse de este departamento ofensivo entre los venezolanos?

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La recta final de la temporada regular de la Major League Baseball podría tener un nuevo protagonista en la lucha por el liderato de jonrones entre los bateadores venezolanos. Wilyer Abreu, jardinero de los Medias Rojas de Boston, llega al último mes de campaña con 23 cuadrangulares y una posibilidad que parecía menos cercana semanas atrás.

El líder actual es su propio compañero de equipo, Willson Contreras, quien acumula 26 vuelacercas en este 2026. Sin embargo, el panorama cambió el pasado 31 de agosto, cuando el inicialista venezolano fue colocado en la lista de lesionados de 10 días debido a una distensión en el isquiotibial izquierdo, siendo un golpe más que sensible para su franquicia.

Wilyer Abreu – Willson Contreras - MLB

Con Contreras fuera de acción, Abreu tiene por delante una oportunidad inmejorable en estos próximos días. La diferencia es de apenas tres jonrones y, con varias semanas todavía por disputar, el jardinero maracucho puede recortar esa distancia e incluso tomar el primer lugar antes de que concluya la ronda regular o que su compatriota regrese a la acción.

El rendimiento reciente del jugador de 27 años alimenta todavía más esa posibilidad y no es para menos. Durante agosto, el dos veces ganador del Guante de Oro conectó siete cuadrangulares, una producción que demuestra que atraviesa un momento favorable con el madero justo cuando Boston necesita de sus principales piezas ofensivas para cumplir sus objetivos colectivos.

Si mantiene un ritmo similar durante septiembre, la carrera podría cerrarse rápidamente en este tramo final del calendario. Un par de buenos compromisos pueden cambiar el orden y ubicar a Abreu por encima de Contreras, especialmente si la recuperación del veterano primera base se prolonga más de lo previsto.

Los números actuales dejan abierta la puerta de la siguiente manera: Contreras tiene 26 jonrones y Abreu 23. Con el primero temporalmente fuera y el segundo llegando en ascenso al último tramo de la campaña, la pregunta ya no parece tan difícil de responder.

Finalmente, todo dependerá de cuánto poder pueda mostrar Wilyer Abreu en este mes de septiembre. Si repite el nivel ofensivo exhibido en agosto, el liderato de jonrones entre los venezolanos podría cambiar para el final de la temporada 2026 de MLB.