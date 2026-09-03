MLB: Luis Arráez está en riesgo de perder el liderato ofensivo en la Liga Nacional

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La pelea por el mejor promedio ofensivo de la Liga Nacional tomó un nuevo rumbo tras el bajo rendimiento que ha generado el venezolano Luis Arráez en los últimos días. El jugador de los Philadelphia Phillies no logró encontrar su ritmo con el bate durante sus últimos compromisos como visitante y ahora afronta una presión mayor en la recta final de la temporada en este mes de septiembre.

El pelotero de 29 años terminó la visita a los Diamondbacks de Arizona con tres imparables en 12 turnos, después de fallar cuatro veces en su último encuentro. Ese rendimiento hizo que su promedio descendiera hasta .315, una cifra que no registraba desde mediados de agosto y preocupa a todos sus seguidores.

Luis Arráez – MLB

El venezolano todavía encabeza la clasificación de bateadores de la Liga Nacional, pero su ventaja ha caído considerablemente. Nick Gonzales, de los Piratas de Pittsburgh, aparece apenas cinco puntos por debajo con un promedio de .310 y llega con la confianza por las nubes.

Por su parte, Freddie Freeman también se metió de lleno en la conversación y no es sorpresa. El inicialista de los Dodgers de Los Ángeles elevó su promedio hasta .306 después de una seguidilla ofensiva que le permitió escalar posiciones.

El panorama resulta todavía más exigente para “La Regadera” al revisar lo ocurrido durante toda la gira de nueve compromisos. Entre los enfrentamientos ante los Marineros, los Angelinos y los Diamondbacks, el venezolano apenas consiguió siete hits en 33 turnos.

Finalmente, con el calendario regular entrando en su etapa decisiva, Luis Arráez necesitará recuperar su consistencia característica dentro de la caja de bateo, con la finalidad de que tenga la ventaja suficiente para quedarse con su cuarto título de bateo en su carrera.