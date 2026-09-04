MLB: ¿Cuánto le falta? Willson Contreras puede ser el próximo criollo en arribar a los 200 jonrones

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Actualmente, Willson Contreras se encuentra en la lista de lesionados; sin embargo, desde hace varias jornadas se reafirmó que el slugger venezolano está viviendo su mejor temporada en las Grandes Ligas y podría convertirse en el próximo venezolano en arribar a la cifra redonda de los 200 cuadrangulares de por vida, después de Ronald Acuña Jr.

La ciudad de Boston le vino a la perfección al mayor de los hermanos Contreras, quien sacó provecho de cada una de las oportunidades y se convirtió en la verdadera "grúa" ofensiva de los Medias Rojas, junto a su compatriota Wilyer Abreu, siendo vitales en la increíble reacción después de la mitad de la zafra de esta organización.

¿Cuántos vuelacercas le faltan a Willson Contreras para llegar a 200?

Con los 26 estacazos de vuelta completa durante este 2026, Contreras llegó a 198 bambinazos y espera regresar al equipo antes de concluir la ronda regular para buscar esos dos vuelacercas que le faltan para alcanzar la cifra redonda.

Además, Willson tiene la misión de registrar su primera zafra con 30 o más jonrones conectados y está a una carrera empujada de alcanzar su tope personal, igualmente en un torneo, que es de 80 impulsadas.

La gran interrogante es si su tendón de la corva podrá estar apto para que pueda regresar al roster previo a la postemporada, instancia que, hasta el momento, también jugará la organización de Boston, pero obviamente allí todos los números serán contabilizados desde cero.