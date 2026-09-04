LVBP: El Magallanes contará con este lanzador cubano

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La gerencia bucanera oficializó la contratación del lanzador derecho cubano Carlos Espinosa para la próxima temporada según información de Yusseff Díaz. El serpentinero antillano llega para aportar profundidad y potencia al cuerpo de lanzadores del equipo valenciano en una nueva etapa para su carrera profesional.

Números en el beisbol estadounidense

Carlos Espinosa viene de registrar actuaciones destacadas en el sistema de ligas menores de Estados Unidos. Durante la presente campaña con la filial Doble A de los Angelinos de Los Ángeles, Rocket City Trash Pandas, el diestro acumuló una marca de tres victorias y una derrota.

En 62 dos tercios de labor sobre el montículo, Espinosa registró una efectividad de 3.59 y un WHIP de 1.15. Su principal carta de presentación fue la capacidad para abanicar bateadores, sumando 81 ponches durante su pasantía en la Southern League.

El repertorio del lanzador cubano destaca por una recta que supera con frecuencia las 95 millas por hora, combinada con envíos quebrados que generan altos porcentajes de abanicados. Esta capacidad para dominar a bateadores zurdos y derechos por igual convierte a Espinosa en una pieza versátil para el mánager. Su rendimiento en Doble A refleja un control adecuado de la zona de strike y consistencia al momento de salir de situaciones de peligro.

Un nuevo reto en la LVBP

El pacto con Magallanes representa la primera incursión de Espinosa en el beisbol invernal venezolano. La gerencia eléctrica buscaba un brazo con recorrido reciente en ligas menores que pudiera asumir responsabilidades en innings decisivos o integrarse al grupo de abridores según las necesidades de la rotación.