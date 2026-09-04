MLB: ¡Histórico! Julio Rodríguez se convierte en leyenda con récord nunca antes visto

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Julio Rodríguez volvió a hacer historia en las Grandes Ligas al convertirse en el primer jugador en la historia de MLB con cinco temporadas consecutivas de al menos 20 jonrones y 20 bases robadas. El dominicano alcanzó esta hazaña durante la derrota de Seattle Mariners por 7-4 ante los Athletics, cuando consiguió su base robada número 20 de la temporada.

Rodríguez también tuvo participación ofensiva en el encuentro, terminando de 4-1 con un doble, dos carreras impulsadas, una anotada, un boleto y un ponche. Su doblete en el primer episodio permitió que Seattle inaugurara el marcador, mientras que más adelante volvió a contribuir con una jugada que ayudó a los Marineros a sumar otra carrera.

Julio Rodríguez primer 20-20 en sus primeras 5 temporadas

Con este nuevo logro, el jardinero mantiene una temporada 2026 con 20 cuadrangulares, 20 bases robadas, 126 hits y 60 carreras impulsadas, además de un promedio de bateo de .245. La combinación de poder y velocidad continúa siendo una de las principales características de su juego y le permitió establecer una marca que ningún otro pelotero había conseguido durante sus primeras cinco campañas en MLB.

Sin embargo, el histórico desempeño individual quedó acompañado por una noche complicada para Seattle. La derrota por 7-4 ante Oakland supone un duro golpe para los Mariners en su intento de mantenerse en la pelea por un puesto en la postemporada. Mientras Rodríguez celebró una marca inédita en las Grandes Ligas, los Athletics cumplieron con el objetivo señalado previamente por su manager Mark Kotsay: complicar el camino de los equipos que todavía luchan por llegar a los playoffs.