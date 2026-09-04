MLB: Anthony Santander acelera su recuperación y ya tiene fecha tentativa para volver a jugar

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La recuperación de Anthony Santander continúa avanzando después de una temporada marcada por su ausencia y los problemas en el hombro izquierdo. El jardinero de los Azulejos de Toronto todavía no ha podido debutar en 2026, pero su proceso empieza a entrar en una etapa decisiva.

Este jueves, el manager John Schneider ofreció una actualización alentadora sobre el venezolano y explicó que ya está enfrentando lanzamientos en vivo en las instalaciones de Toronto en Florida.

Optimismo con Santander

Schneider señaló que Santander está bateando contra lanzadores reales durante esta semana y que repetirá el trabajo durante el fin de semana, un paso previo a una eventual asignación de rehabilitación.

"Está bateando contra lanzadores y probando con lanzamientos reales. Hoy (jueves) y el fin de semana repetirá este plan y vamos a esperar a los resultados", explicó el manager a los medios de prensa.

Además agregó: "El está muy optimista. Me pregunta si puede participar en algunos juegos de rehabilitación en Triple A la próxima semana".

Y es que la posibilidad de disputar juegos en Triple-A representa el siguiente gran examen para el criollo, quien necesita volver a competir antes de que Toronto pueda evaluar un eventual regreso a las Grandes Ligas.

Incluso, algunos reportes de MLB.com señalan que podría comenzar juegos de rehabilitación a mediados de septiembre, con la posibilidad de regresar a Toronto a finales de la temporada.

Una carrera contra el calendario

Anthony Santander fue sometido a una cirugía para reparar el labrum del hombro izquierdo a principios de año y, posteriormente, tuvo que detener su proceso de recuperación por un tiempo debido a molestias en la misma zona.

Ahora el panorama es diferente. Si responde bien al trabajo contra lanzadores en vivo y puede disputar juegos de rehabilitación la próxima semana, tendrá una oportunidad de oro de intentar regresar con los Azulejos antes de finalizar la temporada.

Si bien todavía no existe una fecha confirmada para su regreso al Big Show, el avance señalado por Schneider abre nuevamente la posibilidad de que el venezolano pueda aportar a Toronto en el tramo final de la campaña.