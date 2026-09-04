MLB: Brayan Rocchio fue el verdugo de los Tigres

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El campocorto de los Guardianes de Cleveland, Brayan Rocchio, escribió su nombre en los libros de récords de las Grandes Ligas tras liderar una remontada memorable ante los Tigres de Detroit. La actuación del venezolano combinó poder, oportunidad y un impacto poco visto en más de un siglo de beisbol profesional.

Una jornada para la historia de las Grandes Ligas

Cleveland llegó a la parte baja del noveno episodio con la necesidad de completar un regreso tras estar abajo en el marcador 6-2. Rocchio, al primer pitcheo del zurdo Drew Sommers, descifró una recta de cuatro costuras a 94 millas por hora para conectar un cuadrangular solitario por el jardín central. El estacazo recorrió 405 pies a una velocidad de salida de 102.5 millas por hora para dejar tendidos a los bengalíes.

Antes de ese batazo para dejar en el terreno a Detroit, el infielder ya había conectado un jonrón con las bases llenas en un turno previo. De acuerdo con las cifras de Elias Sports Bureau, Rocchio es el primer pelotero en las Grandes Ligas desde Jack Clark en 1991 que conecta un grand slam y un jonrón para dejar en el terreno al rival en turnos separados dentro de un mismo compromiso.

El selecto club de latinos con este registro

La hazaña coloca al venezolano en un grupo exclusivo de jugadores latinoamericanos en la historia de la MLB. Rocchio se convirtió en apenas el tercer pelotero de la región en conectar un grand slam y un cuadrangular para decidir un encuentro en el mismo juego.

La lista histórica de latinos que han completado este doblete ofensivo está conformada por:

Minnie Miñoso: 19 de abril de 1960

Otto Vélez: 4 de mayo de 1980

Brayan Rocchio: 4 de septiembre de 2026

A nivel general en Las Mayores, solo seis bateadores han registrado esta combinación en la historia: George Kelly (1924), Hank Greenberg (1938), Minnie Miñoso (1960), Otto Vélez (1980), Jack Clark (1991) y ahora Brayan Rocchio (2026).

Una frecuencia de batazos decisivos fuera de lo común

El segundo cuadrangular de la noche representó el cuadragésimo decimoquinto batazo de vuelta completa para el campocorto en la temporada, pero además consolidó una tendencia particular en el inicio de su carrera.

En apenas 415 juegos disputados en las Grandes Ligas, Rocchio suma seis batazos para dejar en el terreno a los rivales. Esta cifra iguala la cantidad de por vida de varios veteranos consolidados con más de un millar de encuentros disputados en el sistema de MLB: