MLB: Francisco Álvarez se codea con grandes nombres tras protagonizar juego multi-jonrón

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Los Mets de Nueva York no se guardaron nada en la jornada de este viernes y triunfaron con pizarra de 10 a 6 sobre los Gigantes de San Francisco. Allí, la figura más destacada no pudo ser otra que Francisco Álvarez, cuyo rendimiento con el madero marcó diferencias.

Sinónimo de poder

El guatireño vivió una noche de mucha inspiración luego de batear de 4-2 con par de cuadrangulares, dos carreras anotadas y dos remolcadas. De hecho, hay que resaltar que en sus últimas siete presentaciones ya suma seis producidas.

Su primer tablazo lo dio en la parte baja del segundo episodio, ante los envíos del abridor Matt Wilkinson. Y es que en cuenta favorable le dio con todo a una recta alta para desaparecerla entre los jardines derecho y central, a una distancia de 412 pies y con una velocidad de salida de 107.5 mph.

Ya en el octavo, el venezolano se encargó de dejar cifras definitivas con su segundo batazo demencial de la noche. Esta vez la víctima fue el dominicano Yunior Marte, que vio cómo el elevado aterrizó en la pradera izquierda a una distancia de 380 pies y con una velocidad de salida de 107.4 mph.

De esta manera, Francisco Álvarez protagonizó su séptimo juego multi-jonrón en la MLB y se convirtió en el tercer receptor con más presentaciones de este estilo antes de cumplir los 25 años de edad, uniéndose a Johnny Bench (8) y Gary Carter (7).

Números de Francisco Álvarez en la temporada 2026 de la MLB