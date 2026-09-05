MLB: Ronald Acuña sigue indetenible y se pone a tiro de otra cifra redonda

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Ronald Acuña Jr. atraviesa por uno de los mejores momentos de la temporada y se puso a tiro de alcanzar una nueva cifra redonda, tras aportar en el reciente triunfo de los Bravos de Atlanta.

El "Abusador" llegó esta semana a los 200 cuadrangulares de por vida y esta noche produjo en el desafío que Atlanta ganó 5 carreras por 2 a los Phillies de Philadelphia.

Ronald Acuña volvió a sumar de a tres

El oriundo de La Sabana conectó tres imparables por segunda jornada consecutiva, tras irse de 5-3 este viernes, incluyendo un doblete y una carrera remolcada, para seguir alcanzando cifras notables en su carrera.

Con esta carrera traída al plato, la "Bestia" llegó a 499 rayitas impulsadas en su trayectoria y tiene la misión de alcanzar las 500 empujadas en Las Mayores. Además, quedó a cuatro indiscutibles de su primer millar (996), atravesando por un gran momento, después de una temporada complicada.

Ronald Acuña Jr. batea casi .500 en los últimos siete juegos

En sus últimos siete encuentros, el jardinero derecho está completamente encendido tras acumular 13 incogibles en 27 turnos, exhibiendo un astronómico promedio de bateo de .481. Aunado a eso, tiene un OBP de .548 y un slugging de .667.

El "Abusador" ha conectado un vuelacercas en ese periodo, ha remolcado cinco anotaciones y anotó en seis ocasiones; para aumentar significativamente sus estadísticas generales, aunque siguen estando por debajo de lo que tiene acostumbrado a sus seguidores.